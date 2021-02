United States Army sperimenta un laser da fantascienza. Il più potente al mondo

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - L’esercito degli Stati Uniti sta costruendo un'arma laser che come affermano di esperti, sarebbe oltre un milione di volte più potente di qualsiasi altra usata prima. La nuova arma, nota come "Tactical Ultrashort Pulsed Laser for Army Platforms", emette impulsi di luce simili a proiettili. Questi impulsi laser ultracorti hanno una potenza estrema per periodi di tempo incredibilmente brevi: il progetto mira a un impulso di terawatt della durata di appena 200 femtosecondi, rispetto a un massimo di 150 kilowatt per i sistemi precedenti. Il Comitato internazionale della Croce Rossa, che ha lavorato per sviluppare il diritto internazionale sulle armi laser, ha rifiutato di commentare le specifiche dell'arma, ma specifica che l'unica restrizione attuale su tali armi è un trattato del 1995 che proibisce l'uso di laser alla cieca. Il contractor di Aqwest afferma che il prototipo di arma laser a impulsi ultracorti sarà dimostrato entro agosto del prossimo anno, dopodiché l'esercito americano deciderà se procedere con ulteriori sviluppi. Questo potrebbe portare a laser disintegranti montati su veicoli terrestri ed elicotteri. - (PRIMAPRESS)