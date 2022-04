Ungheria: Orban vola nelle elezioni e gela l’opposizione. Affluenza in calo al 67,8%

(PRIMAPRESS) - UNGHERIA - Viktor Orban dichiara la vittoria. Ad oltre il 70% dello scrutino, il premier uscente è in netto vantaggio, con la coalizione composta dal partito di governo Fidesz e dai cristiano-democratici di Kdnp, a 134 seggi, su un totale di 199, e l'opposizione a soli 58. In uno dei voti più importanti nella storia del Paese, con il premier Orban in corsa per il quarto mandato consecurivo, l'affluenza alle urne si è attestata al 67,8%, in leggero calo rispetto a quattro anni fa. - (PRIMAPRESS)