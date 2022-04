Elezioni Ungheria: Orban, l’uomo forte di Budapest si riconferma per il quarto mandato

(PRIMAPRESS) - UNGHERIA - Orban è stato eletto premier dell'Ungherma per la quarta volta.Col 98% dei voti scrutinati il partito Orban,Fidesz ha vinto con il 53,1% dei voti contro il 35% dell'alleanza di opposizione di Péter Marki-Zay, il politico, economista, ingegnere e storico ungherese che dal 2018 è sindaco della città di Hódmezővásárhely ed è co-fondatore del movimento Un'Ungheria per tutti. L'unico che poteva essere un serio pericolo alla corsa del quarto rinnovo di Orban.

Fidesz, l'Unione civica ungherese, conquista 88 su 106 collegi uninominali.L'Ufficio elettorale nazionale ha affermato che Orban potrà contare su 135 seggi, una maggioranza di due terzi e l'alleanza di opposizione avrebbe 56 seggi.Il partito di estrema destra Our Homeland entrerebbe anche in Parlamento con 7 seggi. - (PRIMAPRESS)