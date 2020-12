Un Natale blindato in arrivo con il nuovo Dpcm anche con chiusure alle 18

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nelle prossime ore l’arrivo del nuovo Dpcm per le festività di Natale, metterà fine alla danza di ipotesi che si sovrappongono creando un clima di incertezza diffuso. La linea più accreditata è quella che a capodanno, per evitare veglioni, anche i ristoranti degli alberghi potrebbero dover chiudere alle 18. In pratica si potrà effettuare solo servizio in camera per i clienti. E' l'ipotesi emersa nel vertice di governo della notte. Si è discusso a lungo sull'ipotesi di chiudere gli alberghi vicino alle piste da sci, ma nonostante siamo a ridosso delle festività non ci sarebbe ancora una decisione finale. Stessa situazione per il rientro a scuola. Dal 21 dicembre spostamenti consentiti solo per rientro dei residenti o rientro al domicilio. E secondo quanto circolato negli ultimi minuti non si darebbe il consenso neanche ai ricongiungimenti familiari. Motivo per cui si è già aperto un dibattito tra i costituzionalisti se questa misura non diventa un eccesso di limitazione della libertà personale. Sarebbero vietati anche gli spostamenti verso seconde case. Ovviamente resta coprifuoco alle 22. - (PRIMAPRESS)