Un missile balistico della Corea Nord manda i Giapponesi nei rifugi. La condanna di Tokyo

(PRIMAPRESS) - TOKIO - "Sembra che la Corea del Nord abbia lanciato un missile. Si prega di evacuare negli edifici o nel sottosuolo", ha detto il governo nipponico in una allerta emessa alle 7:29 ora locale (le 00:29 in Italia). L'emittente nazionale Nhk ha affermato che l'allarme era in vigore per due regioni settentrionali del Paese.

Passata l'allerta Tokyo ha condannato il lancio del missile da parte Pyongyang (Corea del Nord).

"Un missile balistico probabilmente è passato sul nostro Paese prima di cadere nell'Oceano Pacifico", ha detto il premier nipponico Kishida. "Questo è un atto di violenza che segue i ripetuti e recenti lanci di missili balistici. - (PRIMAPRESS)