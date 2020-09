Un Kennedy sconfitto alle primarie democratiche del Massachuttes. Finisce l'era della dinastia

(PRIMAPRESS) - USA - Ed Markey, il senatore 74enne, candidato alle primarie democratiche in Massachusetts, ha sconfitto il trentanovenne Joe Kennedy. Si tratta di una sconfitta storica per la "dinastia" Kennedy: è la prima volta che un esponente della famiglia di origine irlandese che diede agli Usa il presidente John Fitzgerald viene sconfitta nel Massachusetts.

Joseph è pronipote del presidente John Fitgerald assassinato nel 1963, e secondo le proiezioni avrebbe perso con il 46,5% dei voti contro il 53,5% di Markey. Per le regole elettorali americane, avendo scelto di partecipare al ballottaggio per il Senato, J.Kennedy, entrato alla Camera dei rappresentanti nel 2013, non potrà correre per riconfermare il suo seggio alla Camera: il prossimo Congresso, per la prima volta, non avrà nessun esponente della storica famiglia della politica Usa.

Dal 1947, con l'eccezione di due soli anni, c'è sempre stato un Kennedy fra gli eletti al Congresso. Markey, 37 anni alla Camera e al Senato dal 2013, ha vinto con un programma liberale e anti-establishment sostenuto fra gli altri dalla senatrice Elizabeth Warren e dalla più giovane eletta al Congresso, Alexandria Ocasio-Cortez. Markey è favorito per ottenere il seggio di senatore alle elezioni di novembre: soltanto due repubblicani hanno vinto nello stato del Massachusetts negli ultimi 50 anni. - (PRIMAPRESS)