Ultras Eintracht: lo sgombero nella notte dei tifosi. Alle 8,30 oggi le decisioni in Prefettura

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Mentre sono durati tutta la notte e alle prime luci dell’alba gli sgomberi dagli hotel dei tifosi tedeschi, questa mattina di giovedì 16 marzo alle 8.30, si terrà una riunione urgente del Comitato ordine e sicurezza in Prefettura a Napoli. Lo ha deciso il prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Ora resta da capire come potranno essere risarciti gli ingenti danni al patrimonio e a vetture di privati. Ma bisognerà anche stabilire le connivenze di cui hanno goduto gli ultras tedeschi. Ai tifosi della squadra tedesca non sono bastati i danni provocati nel centro della città prima della partita e la guerriglia accesa con la polizia distruggendo anche due vetture delle forze dell’ordine arrivate in tenuta antisommossa, perché dopo il match con l’Eintracht perso 3-0, sono ripresi gli scontri e questa volta con i tifosi partenopei. Al termine della gara nella zona dell'hotel che ospita i tifosi tedeschi, tra via Chiatamone e lungomare è ricominciata la guerriglia.

Circa 600 ultras tedeschi, sprovvisti di biglietto, erano arrivati a Napoli martedì sera, nonostante il divieto di assistere alla partita. E l'indomani si sono visti i risultati: muro contro muro coi tifosi del Napoli e le forze dell'ordine a fare da cuscinetto; lancio di oggetti, due auto della polizia incendiate, la situazione è tornata alla normalità dopo che i tifosi tedeschi sono stati scortati al Royal Continental Hotel. Gli scontri sono continuati anche dopo la partita.

Cos'è successo: i tifosi della squadra tedesca, che in mattinata avevano sfilato nel centro città, sono stati presi d'assalto dagli ultras napoletani a piazza del Gesù poco dopo le ore 16. Partite sassaiole, lancio di oggetti ed un'auto della polizia di stato è stata incendiata.

I supporters partenopei, quasi tutti vestiti di nero, alcuni col volto coperto, sono comparsi dal lato della chiesa di Santa Chiara quindi presumibilmente si sono dati appuntamento in zona Decumani-piazza Bellini. I tedeschi hanno forzato il blocco degli agenti, dando il via agli scontri. - (PRIMAPRESS)