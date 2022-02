Ultimo saluto all’indimenticabile Monica Vitti. Oggi i funerali nella Chiesa degli Artisti a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono sfilati in centinaia davanti al feretro di Monica Vitti nella lunga giornata di ieri nella camera ardente in Campidoglio è stata aperta tutta la giornata la camera ardente che questa mattina di sabato 5 febbraio sarà nuovamente aperta dalle 10 alle 13 per poi muovere il corteo funebre alle 15 verso la Chiesa degli artisti a Piazza del Popolo a Roma per il funerale.

Con il feretro circondato da grandi mazzi di rose gialle, mimose e anturium anche un maxischermo con le immagini più iconiche dell’artista. Tra tanti volti sconosciuti anche quelli noti di Nicola Zingaretti, Roberto Gualtieri, Marisa Laurito, Walter Weltroni, Francesco Rutelli, Dacia Maraini, Giovanna Ralli e Roberto Russo compagno di una vita dell'indimenticabile Monica. - (PRIMAPRESS)