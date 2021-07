Ultimo saluto a Raffaella Carrà in Santa Maria Ara Coeli. Domani il feretro in Campidoglio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Venerdì alle 12, nella chiesa romana di S.Maria in Ara Coeli,le esequie di Raffaella Carrà. Domani il feretro sarà portato in Campidoglio in un corteo che si fermerà per i saluti all'Auditorium Rai del Foro Italico, alla sede Rai di via Teulada, al Teatro delle Vittorie e a Viale Mazzini. Camera ardente domani (18-24) e giovedi (8-12, 18-24). Morta 78enne per una malattia affrontata con grande riserbo, Carrà è stata showgirl,cantante,ballerina,conduttrice tv,autrice e attrice e un'icona musicale e televisiva in Italia e all'estero. In Campidoglio l’apertura della camera ardente è prevista domani dalle ore 18 a mezzanotte. Giovedì riaprirà dalle ore 8 alle 12 e dalle 18 a mezzanotte. Venerdì sarà invece aperta dalle 8 alle 11. - (PRIMAPRESS)