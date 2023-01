Ultimo saluto oggi a Papa Benedetto XVI prima della tumulazione nelle Grotte Vaticane

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Oggi 5 gennaio 2023 si terrà la messa di celebrazione del Papa emerito Benedetto XVI alle ore 9.30 in Piazza San Pietro. La Messa sarà officiata dal decano del Collegio cardinalizio Giovan Battista Re mentre Papa Francesco pronuncerà l'omelia. Benedetto XVI verrà poi sepolto nelle Grotte Vaticane dove riposano già Pio XII Pacelli (1939-1958), di Paolo VI Montini (1963-1978), di Giovanni Paolo I Luciani (1978) e del Servo di Dio Giovanni Paolo II Woityla (1978-2005). Ieri in oltre 135 mila fedeli hanno potuto rivolgere l'ultimo saluto alla salma di Benedetto XVI nella Basilica di San Pietro.

Per la funzione di oggi è stato previsto un piano speciale di sicurezza predisposto dal Ministero degli Interni. L'accoltellamento nella stazione Termini, della turista israeliana da parte di un clochard, poi arrestato, aveva sollevato la questione sicurezza nei punti strategici della città. In atto, secondo una nota di Roma Capitale, anche di azioni straordinarie per assicurare il decoro, garantire i trasporti e accogliere al meglio i tanti fedeli che affolleranno a piazza San Pietro. - (PRIMAPRESS)