Ultimo saluto a Lina Wertmüller nella Chiesa degli Artisti. Rose rosse a Hollywood

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è formata sin da questa mattina una piccola folla davanti la chiesa degli Artisti in piazza Colonna non molto distante dalla casa dove abitava Lina Wertmuller. Alle 11,30 è iniziata la cerimonia funebre per l'ultimo saluto alla regista premio Oscar alla carriera e autrice di uno dei generi più innovativi della commedia italiana dove l'ironia accompagnava temi e caratteri sociali di un Paese in trasformazione. La scuola è stata quella di Federico Fellini con cui la Wertmuller ha iniziato a lavorare come vice-regista. Questa mattina sulla Walk of Fame, la via di Hollywood dove sono impresse le impronte delle star internazionali del cinema, e dove è presente anche la Wertmuller, un vaso di rose rosse era lì sul marcaiapiede dove c'è il riconoscimento alla grande regista. - (PRIMAPRESS)