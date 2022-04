Ultimatum fino alle 13 di oggi ai resistenti dell’acciaieria di Mariupol per avere salva la vita

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Le forze russe hanno dato ai combattenti ucraini che resistono nell'acciaieria Azovstal a Mariupol un'altra scadenza. Se le truppe ucraine si arrende- ranno entro le 14 di oggi (le 13 in Italia), saranno "garantite la vita, la sicurezza e le cure mediche",ma"la fine dei soldati ucraini sarà amara in caso di rifiuto", dicono i vertici militari. Il comandante degli ucraini a Mariupol ha detto invece in un'intervista che non si arrenderanno e continueranno a condurre operazioni di combattimento e a completare i compiti militari". - (PRIMAPRESS)