UK: game over per la premier Liz Truss. Annunciate le dimissioni dopo 45 giorni di governo

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - Game over per la premier inglese Liz Truss che annuncia le sue dimissioni. La leader del Partito conservatore ha annunciato che resterà premier solo fino a quando non sarà scelto un successore. A darne notizia è stata la stessa Truss in una breve dichiarazione trasmessa in diretta tv davanti a Downing Street. Il governo "ha ottenuto risultati" ma "riconosco che, data la situazione, non posso portare a termine il mandato", ha detto la premier britannica da settimane al centro di polemiche e in carica per soli 45 giorni. Il voto per il nuovo leader entro la prossima settimana. - (PRIMAPRESS)