Ue: trilaterale Draghi, Macron, Sholz, su embargo petrolio russo. Le decisioni nella bozza finale

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Trilaterale,prima del Consiglio europeo delle prossime ore a Bruxelles, tra il presidente del Consiglio Draghi, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz. Fonti diplomatiche Ue riferiscono che il riferimento all'embargo al petrolio russo è entrato nella bozza di conclusioni che sarà sul tavolo del vertice. Lo schema prevede un embargo al petrol'io in due fasi:la prima su quello proveniente via mare e la seconda,prevista solo in un secondo tempo, per il greggio via mare. Al summit è atteso a questo punto un sì politico dei leader. - (PRIMAPRESS)