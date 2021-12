UE Recovery 54,2 mld a 18 stati. Polemiche sui fondi alla Romania

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Recovery, Dombrovskis:54,2mld a 18 Stati "Per quanto riguarda il pre-finanziamento finora abbiamo fornito 54,2 mld di euro a 18 Stati membri. L'ultimo versamento è stato fatto per la Romania su cui, tuttavia, si sono appuntate le critiche di altri paesi membri per la pessima gestione della campagna vaccinale che ha portato il virus a diffondersi rapidamente. Ieri la senatrice No-Vax Diana Iovanovici Șoșoacă, aveva sequestrato per qualche ora la troupe televisiva del Tg1 con l'inviata Lucia Goracci che stava raccontando la situazione di emergenza negli ospedali rumeni e il gran numero di morti. Solo l'intervento dell'ambasciata italiana ha permesso alla troupe di tornare al proprio lavoro. Un episodio che dovrebbe far riflettere l'Unione Europea sull'erogazione dei fondi a paesi fuori dalle strategie comunitarie in questa situazione di emergenza pandemica.

I fondi UE arriveranno a breve per Malta e per l'Estonia". Così il vice presidente Commissione Ue, Dombrovskis, alle commissioni congiunte Bilancio ed Economia sullo stato attua- le del Recovery."Abbiamo ricevuto due richieste di primo pagamento da Spagna, già autorizzato, e Francia che stiamo valutando",ha aggiunto."Presto prossima richiesta da Grecia,sta andando bene". - (PRIMAPRESS)