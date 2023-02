Ue, le parole di Zelensky al Parlamento: "Ognuno di voi contribuirà alla vittoria. L'Ucraina in Ue"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "Il destino dell'Europa non è mai dipeso dai politici, ma da ognuno di noi, ognuno di noi conta, ognuno di noi fa la sua parte e può avere impatto sulla vittoria comune".Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky al Parlamento Ue accolto da una standing ovation. Le parole studiate di Zelensky vanno oltre la leadership del suo paese ma attingono dal suo bagaglio di ex protagonista di una serie televisiva dove ogni frase deve generare una reazione. E così è stato. "Grazie a tutti in Europa per sostenere Kiev in questa battaglia storica". "L'Ucraina vincerà e diventerà membro Ue". "L'Europa si sta liberando dalla dipendenze dall'energia fossile russa", ha aggiunto, ringraziando "per non aver ceduto alla disinformazione russa". - (PRIMAPRESS)