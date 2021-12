Ue: al summit dei leader dei paesi membri divergenze per intesa su energia

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Summit Ue, manca ancora intesa energia. Dopo una discussione durata due ore al summit europeo non è ancora stata raggiunta alcuna intesa finale sul dossier energia. Le conclusioni adottate dal Consiglio Ue sull'emergenza prezzi non sono state per ora adottate. Nel corso della discussione sono emerse alcune divergenze. A opporsi all'accor- do la Polonia la quale ha richiesto di eliminare elementi speculatori eccessi- vamente onerosi per i consumatori dell' Ets, cioè il sistema dello scambio di quote di emissione. Si preannuncia una riunione fiume per trovare accordo. - (PRIMAPRESS)