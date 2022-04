Zelesky: “Ogni fatto da Bucha a Kramatorsk dovrà essere ricostruito. Sono crimini di guerra”

(PRIMAPRESS) - KIEV - "Come il massacro di Bucha, come tanti altri crimini di guerra russi,l'attacco a Kramatorsk deve essere inserito tra le accuse da portare in tribunale".Così in un video il presidente ucraino Zelensky dopo la strage di ieri alla stazione di Kramatorsk, con 52 morti. "Tutti gli sforzi del mondo dovranno puntare a ricostruire ogni minuto, chi ha fatto cosa, chi ha dato gli ordini, da dove sono arrivati i razzi,chi li ha portati, chi ha dato l'ordine e come l'attacco è stato organizzato. La responsabilità è inevitabile". Ieri la presidente della Commissione Europea,von der Leyen e l'Alto Commissario Ue, Borrell nell'incontro con Zelensky hanno parlato di un processo di integrazione dell'Ucraina più rapido rispetto alle normali procedure anche se tra le stesse anime dei paesi membri si pensa ad attivare una procedura di indipendenza prima ancora di altre soluzioni. - (PRIMAPRESS)