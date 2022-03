Ucraina: Zelensky richiama soldati impegnati nelle forze di peacekeeping per difendere il paese

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Il presidente ucraino Zelensky ha firrmato nella notte un decreto con il quale richiama i soldati ucraini dislocati nelle forze di peacekeeping perché ri- entrino in Ucraina per difendere il Paese. Lo scrive Kyiv Independent su Twitter aggiungendo che, in base al decreto, "tutti i soldati e i loro equipaggiamenti devono tornare in Ucraina per contribuire allo sforzo bellico". "Ricostruiremo tutto. Renderemo le città distrutte dall'invasore migliori di qualsiasi città in Russia",ha detto in video su Telegram dal suo studio a Kiev. Intanto oggi scatta il 13º giorno di bombardamenti con l'accerchiamento di Kiev ed Odessa. - (PRIMAPRESS)