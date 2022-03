Ucraina: Zelensky pronto ad incontrare Putin per accelerare sui nodi del negoziato

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Il presidente ucraino Zelensky è pronto a incontrare Putin "anche oggi": così il ministro degli Esteri ucraino Kuleba, osservando che negli incontri delle delegazioni di Ucraina e Russia si è posta una serie di questioni che i ne- goziatori non possono risolvere da soli "Possono sedersi per altre 25 ore al giorno, guardarsi, raccontarsi qualco- sa, ma semplicemente non hanno un man- dato per risolvere tutti i problemi. Pertanto, ora sarebbe utile solo un'altra logica", lo cita l'agenzia ucraina Unian. - (PRIMAPRESS)