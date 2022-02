Ucraina: Zelensky, pressing su Scholz per l'ingresso Nato: "E' la nostra sicurezza"

(PRIMAPRESS) - KIEV (UCRAINA) - Il pressing dell'Ucraina sui leader europei per l'entrata nella Nato si fa sempre più incalzante. "L'adesione alla Nato garantirebbe la nostra sicurezza e la nostra integrità territoriale". Lo ha sottolineato il presidente ucraino Zelensky nella conferenza stampa congiunta di oggi con il cancelliere tedesco Scholz al termine del loro incontro a Kiev. E aggiunge che "la sicurezza dell'Ucraina è la sicurezza di tutta l'Europa". Poi sul controverso gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2 afferma: "E' un'arma geopolitica" della Russia, commenta il presidente ucraino. Poi Zelensky definisce un "grosso errore" la decisione di spostare da Kiev il personale di alcune ambasciate occidentali. Nei giorni scorsi ma anche in queste ore sono aumentate le ambasciate europee che hanno fatto rientrare il personale nei loro paesi d'appartenenza. Una scelta fatta anche dalla Farnesina mentre anche il ministro degli Esteri Di Maio si appresta a fare tappa come Macron e Sholtz sia a Kiev che a Mosca ma non si conoscono gli obiettivi perchè in questa circostanza il fronte "Europa" è sembrato andare in ordine sparso. - (PRIMAPRESS)