Ucraina, von der Leyen (UE): le truppe russe rubano il grano e distruggono le scorte"

BRUXELLES - "Nell'Ucraina occupata dalla Russia, l' esercito del Cremlino sta confiscando scorte di grano e macchinari. Oggi l'artigliera russa ha bombardato i depositi di grano deliberatamente". Così la presidente della Commissione europea Ue, von der Leyen. Un portavoce della Commissione ribadisce che "Putin usa il cibo come un'arma, con impatto non solo sull'Ucraina, ma in Africa e Asia. Ci sono le prove che le truppe russe rubano il grano ucraino o distruggono le scorte". Il ministro Kuleba all'Occidente:"Non comprare il grano rubato dai russi".