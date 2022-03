Ucraina: un rapporto dei servizi inglesi spiega la difficoltà dei russi a sfondare la difesa aerea

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Le forze aree ucraine e la difesa aerea stanno continuando a difendere efficacemente lo spazio aereo. La Russia non riesce a ottenere il controllo dei cie- li e fa affidamento su armi lanciate da basi russe per colpire obiettivi all' interno dell'Ucraina. E' l'analisi dell'intelligence britannica sul conflitto tra Russia e Ucraina Il controllo dello spazio aereo era uno dei principali obiettivi dell'avanzata russa dai primi giorni del conflitto e il fallimento mette in crisi i processi operativi. - (PRIMAPRESS)