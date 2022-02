Ucraina: si dissolvono i venti di conflitto. Biden e Macron: “Ora monitorare il ritiro russo”

(PRIMAPRESS) - USA - La questione Ucraina sembra aver intrapreso la strada del dialogo e persino Biden cambia il linguaggio che fino a ieri aveva provocato scintille con Putin: "Dare ogni chance a diplomazia. Siamo desiderosi di negoziare accordi scritti con la Russia e di proporre nuove misure sul controllo degli armamenti e sulla trasparenza", ha detto il presidente statunitense parlando alla Casa Bianca sulla crisi ucraina. Biden ha affermato che alla diplomazia deve essere data "ogni possibilità di avere successo" e ha aggiunto: "non vogliamo destabilizzare la Russia". Sul ritiro delle truppe russe dalla frontiera con l'Ucraina, Biden ha detto che non si hanno ancora verifiche concrete. L'attenzione,dunque, ora sarà di monitorare l'inizio del ritiro russo dall'area in prossimità con la frontiera con l'Ucraina. Ed è quello che anche fonti dell'Eliseo hanno riportato dopo il colloquio telefonico fra i presidenti di Francia e Stati Uniti. Le fonti hanno parlato di "segnali incoraggianti" ma hanno anche sottolineato: "serve prudenza, vista la grande massa di truppe alla frontiera. Restiamo vifili". - (PRIMAPRESS)