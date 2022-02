Ucraina: anche sanzioni del Giappone alla Russia. Salta il vertice di mediazione Lavrov-Blinken

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Ora anche il Giappone si unisce alle sanzioni per la Russia dopo quelle annunciate dagli Usa, l'Unione Europea e il Regno Unito con i blocchi finanziari alle banche ma anche il blocco della Germania al gasdotto Stream2 molto apprezzato da Biden. È la risposta all'aumento delle truppe russe in Bielorussia. Le immagini satellitari mostrano un nuovo dispiegamento di oltre 100 veicoli militari e dozzine di tende per soldati nel sud della Bielorussia, a 40 km dalla frontiera con l'Ucraina. Le foto sono state fornite dalla società privata americana Maxar Technologies che da settimane rileva gli spostamenti di forze russe nella regione. Altre im- magini mos mostrano un nuovo ospedale da campo allestito nella Russia occidentale vicino Belgorod, a una ventina di km dal confine ucraino.

Una situazione che fa dire a Biden che non ci sarà nessun summit se Putin non intende arretrare. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki poco dopo che il segretario di Stato Usa Blinken ha cancellato l'incontro con il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, previsto per giovedì a Ginevra. "La diplomazia non può avere successo a meno che la Russia non cambi corso", ha aggiunto, ribadendo che la condizione per un summit tra i due leader è la "de-escalation" russa, "che significa muovere le truppe". Ma dal fronte russo il presidente Putin insiste che non può esserci mediazione se non si ascoltano la richiesta di un ritorno ai confini Nato del 1997. - (PRIMAPRESS)