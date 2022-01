Ucraina, Psaki (Casa Bianca): “Possibile attacco russo”. Venerdì incontro Blinken-Lavrov

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - "La Russia può attaccare l'Ucraina. Siamo in una fase in cui la Russia può sferrare un attacco all'Ucraina in qualsiasi momento". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki parlando di una "situazione estremamente pericolosa". "Nessuna opzione è esclusa" da parte statunitense nell'eventualità di un attacco russo in Ucraina, precisa Psaki. Una delle ritorsioni nei confronti della Russia potrebbe essere l'esclusione dai "Swift", un circuito sicuro per i bonifici internazionale. Atteso venerdì un incontro Blinken-Lavrov - (PRIMAPRESS)