Ucraina: prosegue la riconquista dei territori occupati dai russi con Kharkiv e Donetsk

(PRIMAPRESS) - KIEV - "Le forze ucraine continuano a liberare dagli invasori russi gli insediamenti nelle regioni di Kharkiv e Donetsk". Lo scrive lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine, che afferma di avere riconquistato in 24 ore almeno 20 insediamenti occupati dai russi. L'Intelligence di Kiev afferma che il generale Berdnikov, comandante del Distretto militare occidentale russo, è stato rimosso dopo una serie di pesanti sconfitte. Berdnikov era stato nominato comandante il 28 agosto scorso.

Gli analisti politici commentano questa riconquista dei territori da parte dell'Ucraina come una possibilità di riprendere un negoziato con il governo di Putin ma Zelensky è di parere contrario: "No a negoziati con Mosca". Lo ha detto in una intervista alla Cnn confermando di non essere disposto a negoziare con la Russia. "Non vedo alcun desiderio da parte loro e non parlo con coloro che emettono ultimatum". In precedenza Zelensky aveva sostenuto che in questi 200 giorni di guerra si è "scritta la storia"dell'indipendenza ucraina. Un'indipendenza, tuttavia, che inizia a pesare sui bilanci dei paesi che stanno sostenendo il governo di Kiev e che peserà anche in futuro quando si dovrà parlare di ricostruzione. - (PRIMAPRESS)