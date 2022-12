Ucraina: pioggia di bombe su kharkiv. Distrutto il teatro-rifugio di Mariupol con 300 vittime

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - È iniziato questa mattina un attacco russo su Kharkiv, dove è stata udita una forte esplosione alla periferia della città: lo denuncia il governatore regionale Syniehubov. Dagli Usa in arrivo i missili Patriot, promessi da Biden dopo la missione a Washington del presidente Zelensky, che rientrando a Kiev ha fatto tappa in Polonia e incontrato brevemente l'omologo Duda. A Mariupol i russi demoliscono il teatro, diventato un rifugio antiaereo e colpito da raid russi in marzo: 300 le vittime stimate. - (PRIMAPRESS)