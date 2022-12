Ucraina: pesante attacco russo a infrastrutture di Kryvyi Rih, la città natale di Zelensky

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Sferrato nella notte un massiccio attacco a Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le truppe russe hanno attaccato nella notte la città nel sud del Paese come ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare, Oleksandr Vilkul. "Diverse potenti esplosioni hanno scosso la città. Non filmate e non pubblicate nulla sui social media",ha esortato Vilkul. Intanto non è stato specificato se ci sono feriti o vittime. - (PRIMAPRESS)