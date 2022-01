Ucraina: per Biden chiari segnali di attacco russo e sollecita il “formato Normandia” e Pechino

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Biden conferma la possibilità di una invasione russa. Il presidente americano lo ha comunicato al suo omologo Zelenski con una certa convinzione sollecitando nuove tensioni tanto da costringere la portavoce del Consiglio di Sicurezza USA, Horne che si tratta solo di "una chiara possibilità" e aggiunge che è stato "Espresso il sostegno Usa per risolvere il conflitto nel formato Normandia", cioè i colloqui che coinvolgono i rappresentanti di Germania, Russia, Ucraina e Francia, che si sono incontrati informalmente durante la celebrazione del D-Day 2014 in Normandia e mirano a risolvere la guerra del Donbas. È stato anche conosciuto come Normandy contact group che si era riunito a Parigi nei giorni scorsi per disegnare una strategia sulla crisi del confine ucraino.

Ma Biden in aggiunta ha sollecitato la Cina ad usare la sua influenza su Mosca per scoraggiare qualsiasi forma di aggressione :. "Invitiamo Pechino a usare la sua in- fluenza con Mosca per sollecitare la diplomazia perchè se ci sarà un conflitto in Ucraina non sarà un bene neppure per la Cina", ha detto il portavoce del dipartimento degli Esteri Ned Price.Un eventuale conflitto -ha aggiunto-"avrebbe un impatto importante sull' economia mondiale, in particolare in campo energetico". - (PRIMAPRESS)