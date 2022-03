Ucraina: ottavo giorno di bombardamenti con occhi puntati sul negoziato di Brest-Litovsk

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - La guerra Russia-Ucraina infuria per l'ottavo giorno con le forze russe che intensificano gli attacchi agli edifici residenziali, incluso un attacco a un edificio della polizia a Kharkiv. La CPI ha confermato che sta aprendo un'indagine sull'attacco russo in Ucraina, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelenksyy ha affermato che 9.000 membri del personale russo sono stati uccisi. Ma non sappiamo quanto queste notizie siano frutto della propaganda. Quello che è certo che nelle prime ore del mattino è stata catturata la città meridionale di Cherson. Più stabile la situazione a Kiev con la popolazione rimasta in città che ha dormito nel rifugio della metropolitana, Intanto oggi si dovrebbe tenere il secondo round dei negoziati tra le delegazioni dei due paesi allo scontro. Secondo quanto fissato ieri la località dovrebbe essere Brest-Litovsk, città al confine dell’odierna Bielorussia che il 3 marzo 1918 ospitò il trattato di pace tra la Russia bolscevica e gli imperi centrali.

Nel frattempo, Vladimir Medinsky, il ministro della Cultura, colui forse che ha suggerito Brest come luogo del negoziato, ha affermato che i rappresentanti della Federazione Russa stanno aspettando la delegazione ucraina oggi 3 marzo.

Oggi la notizia che i 29 studenti indiani di Meghalaya che studiavano in Ucraina sono tornati sani e salvi in ​​India.

Almeno 29 studenti di Meghalaya che studiano in Ucraina sono arrivati ​​sani e salvi2 sono in rotta verso il confine e 11 hanno raggiunto la Moldavia e torneranno presto in India. Anche il nostro connazionale Giordano Signorile, il ballerino dell’Accademia di danza di Kiev che era rimasto isolato nella capitale, è stato prelevato da funzionari dell’ambasciata italiana ed ora sta facendo rientro nella sua Puglia. - (PRIMAPRESS)