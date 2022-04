Ucraina, oggi Ursula von der Leyen vola a Kiev: il messaggio forte dell’Ue oltre le sanzioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen questa mattina sarà a Kiev per mandare al mondo "un messaggio forte". Lo stesso presidente ucraino Zelensky ha chiesto ai paesi occidentali di riaprire le loro ambasciate nella capitale che è riuscita a sottrarsi strenuamente all'occupazione russa. Intanto i paesi dell'Ue si preparano a un nuovo round di sanzioni e la discussione sull'embargo al petrolio, "è una questione di ore", ha detto la leader Ue. Nella riunione di ieri a Bruxelles tra gli ambasciatori dei 27 paesi si è fatta fatica a trovare una quadra politica sul nuovo pacchetto di sanzioni perchè in ballo c'è ridurre la capacità produttiva di molti paesi dipendenti dal gas russo.

Dagli Usa la pressione sull'Europa è forte. Il segretario di Stato Blinken ha suggerito all'Ue di rendersi autonoma sul gas: "La Russia usa l'energia come un'arma, come una leva politica e, ovviamente, i profitti che riceve dalla vendita di energia aiutano ad alimentare l'aggressione dell'Ucraina". Una ragione innegabile ma che, tuttavia, significa mandare in crisi un'intero sistema produttivo come ha sottolineato ieri Carlo Calenda durante il voto europeo delle sanzioni. - (PRIMAPRESS)