Ucraina: oggi summit digitale di Biden con Unione Europea, Canada e Regno Unito

(PRIMAPRESS) - USA - Il presidente americano Joe Biden terrà un incontro virtuale oggi con i i leader dei Paesi alleati, tra i quali Italia, Canada, Francia, Germania, Po- lonia, Romania, Regno Unito, Unione europea e Nato. Lo riportano alcuni media americani,cit'andò l'agenda del premier Trudeau diffusa dalle autorità canadesi. Anche la Casa Bianca conferma la conference call di Biden con i "leader transatlantici oggi sul rafforzamento della presenza militare della Russia al confine ucraino e le misure da adottare".

Ieri in tarda serata c'è stata anche una telefonata tra Biden e Draghi per un allineamento sugli interventi in caso di ulteriore rafforzamento ai confini ucraini da parte dei russi. - (PRIMAPRESS)