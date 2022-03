Ucraina, oggi ripresa dei negoziati. Arestovich: "La guerra potrebbe finire a maggio"

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - In giornata dovrebbero riprendere i negoziati video tra le delegazioni di Russia e Ucraina che ieri si sono interrotti per una "pausa tecnica". E l'affermazione di questa mattina di Oleksiy Arestovich, consigliere del capo di gabinetto del presidente Zelensky, non sappiamo quanto sia frutto dei segnali avuti ieri dall'incontro. "La guerra in Ucraina dovrebbe finire entro maggio - ha detto Arestovich - Penso che non più tardi di maggio dovremmo avere un accordo di pace, magari anche prima, vedremo", ha detto, sostenendo che la situazione "ora è a un bivio". "Ci sarà un accordo di pace entro una o due settimane,con ritiro delle truppe". Ma Arestovich ipotizza anche un altro scenario in cui ci sarebbe uno scontro contro le truppe siriane assoldate dal Cremlino che potrebbe portare lo scontro fino alla fine di aprile.



- (PRIMAPRESS)