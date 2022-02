Ucraina: oggi l'incontro Putin-Scholz mentre Lavrov smentisce il presunto attacco

(PRIMAPRESS) - MOSCA - La Russia continuerà il dialogo con l' Occidente sulle questioni di sicurezza ed è pronta a colloqui separati sui missili nucleari a medio raggio. Lo ha detto il ministro degli Esteri Lavrov dopo il colloquio con l'omologo polacco Rau, ricevuto a Mosca. "E' possibile che ci siano risultati", ha detto. Lavrov ha poi liquidato come "terrorismo dell'informazione" la notizia su un presunto attacco in Ucraina che Mosca starebbe pianificando.

Intanto in queste ore il cancelliere tedesco dopo il colloquio con il presidente ucraino Zelensky, è arrivato a Mosca per incontrare Vladimir Putin che fonti interne del Cremlino danno come molto disponibile all'ascolto anche perchè Scholz alle pressioni dell'Ucraina di un ingresso nella Nato ha risposto che la questione non era all'ordine del giorno. Mentre Putin e Scholz si incontrano, il parlamento russo dovrebbe decidere su due progetti di legge che riconoscerebbero le province ucraine di Donetsk e Luhansk come indipendenti. Un disegno di legge presentato dal Partito Comunista richiederebbe una decisione immediata da parte di Putin.

Dopo Scholtz a Mosca arriverà anche il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio allineato sulla stessa politica diplomatica di Macron e Scholz. - (PRIMAPRESS)