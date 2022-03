Ucraina: oggi l’apertura di tre corridoi umanitari concordati da Mariupol, Melitopol e Berdyansk

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Unico avanzamento certo nei colloqui negoziali di ieri sul terreno neutro di Istambul tra Russia e Ucraina, sono tre corridoi umanitari approvati per oggi mercoledì 30 marzo. Ed è quanto si aspetta il vice primo ministro ucraino, ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati Iryna Vereshchuk.

"Sono stati approvati tre corridoi umanitari: quelli per l'evacuazione dei residenti di Mariupol e la consegna di aiuti umanitari a Berdyansk, la consegna di aiuti umanitari e l'evacuazione da Melitopol e un convoglio di veicoli personali per lasciare Enerhodar per Zaporizhzhya", ha detto Vereshchuk questa mattina in conferenza stampa.

Gli autobus di evacuazione e i camion che trasportano aiuti umanitari sono partiti da Zaporizhzhya, ha riferito la vicepremier. I veicoli personali possono unirsi ai convogli umanitari sulla via del ritorno da Berdyansk e Melitopol, ha detto Vereshchuk ma questa possibilità viene presa con attenzione per la possibilità di infiltrazioni russe.

Ieri in Turchia era stata data come certa la possibilità di ritiro russo da alcune città ma in realtà sarebbe in atto una semplice "rotazione di singole unità" con l'obiettivo di "fuorviare la leadership militare" ucraina. Un rapporto pubblicato nella tarda serata di ieri e pubblicato dal ministero della Difesa afferma che "secondo alcune indicazioni, il nemico russo sta raggruppando le unità per concentrare i suoi sforzi principali sull'Est". - (PRIMAPRESS)