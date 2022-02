Ucraina, Macron media con Putin ma il presidente russo critica la Nato: “Non è pacifica”

(PRIMAPRESS) - MOSCA - "La Nato è tutt'altro che un' organizzazione pacifica". Così il presidente russo Putin in conferenza con l'omologo francese Macron al Cremlino. Putin ha definito "utile" l'incontro, durato 5 ore. "Sono state discusse "le richieste russe di garanzie di sicurezza: la non espansione Nato e il suo non dispiegamento dei sistemi di combattimento sulla frontiera russa" auspicando di "proseguire sforzi diplomatici per soluzioni di compromesso" Da parte sua Macron ha ribadito:"Ci sono elementi di convergenza Russia-Francia, ma soprattutto bisognerà attuare una de-scalation delle azioni al confine".

Il tono di mediazione nel lungo incontro di Mosca era l'atteggiamento condiviso anche nel meeting di Washington tra Biden e il cancelliere tedesco Scholz sullo stesso tema della crisi Ucraina. "Siamo pronti a continuare i colloqui in buona fede con la Russia. La diplomazia è il modo migliore per andare avanti per tutte le parti. Ma in caso di invasione tutta la Nato è pronta a reagire". Così il presidente americano Biden, in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz alla Casa Bianca. "L'escalation russa minaccia la sicurezza europea-ha ribadito Scholz-pronti al dialogo ma abbiamo preparato una reazione in caso di invasione". - (PRIMAPRESS)