Ucraina, la Norvegia stanzia 100 mln di dollari per togliere dal freddo 1,5 milioni di persone

UCRAINA - Bombardamenti e freddo nella regione di Odessa stanno rendendo "la situazione è molto difficile" aggravata dall'assenza di elettricità per oltre un milione e mezzo di persone. È quanto riferito dal presidente Zelensky,ribadendo che non ci sono passi avanti diplomatici ma aggiungendo subito dopo che non è ancora il momento dei negoziati con Mosca. La Norvegia ha stanziato 100 milioni di dollari per ripristinare il sistema energetico ucraino danneggiato: "Siamo grati ai nostri partner norvegesi".