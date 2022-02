Ucraina: l’UE pronta ad inviare armi al governo di Kiev. Borrell: “È caduto un tabù”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "Questo è un momento storico. Gli europei hanno reagito in un modo che ha sorpreso tantissimi, a partire dai russi. E' caduto un nuovo tabù, quello per cui l'Ue non può usare i propri soldi per fornire armi". Così l'alto rappresentante Ue per la Politica estera Borrell. "Abbiamo deciso di fornire 450 milioni di euro per l'acquisto di armi letali e 50 milioni per materiale non letale. La Polonia si è offerta in hub logistico per il trasporto, grazie a Varsavia", ha aggiunto "Daremo a Kiev anche jet combattimento" - (PRIMAPRESS)