Ucraina: l’intervento di Draghi in Parlamento e il video di Zelensky: “Noi soli a difenderci”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mentre questa mattina il premier Mario Draghi è intervenuto in Parlamento sulla situazione in Ucraina, informando della natura delle sanzioni ma anche di un drammatico e commovente collegamento con Zelensky che oggi in un video ha dichiarato: " Le potenze mondiali restano a guardare da lontano e l'Ucraina è sola a difendersi dalla Russia. Per il presidente ucraino, le sanzioni annunciate dagli Stati Uniti e dall'Unione europea contro Mosca sono chiaramente insufficienti. "Questa mattina siamo soli a difendere il nostro Stato. Come ieri, le maggiori potenze del mondo restano a guardare da lontano". E nella notte i bombardamenti russi hanno raggiunto aree abitate di Kiev, dove sono presenti anche "gruppi di sabotaggio del nemico",ha affermato.

L'Italia in accordo con gli alleati e la Nato ha già inviato, come ha informato Draghi nel suo intervento in Parlamento, oltre 1500 militari delle forze armate."L'Italia condanna con assoluta fermez- za l'invasione che giudichiamo inaccet- tabile... una violazione della sovrani- tà di uno stato libero e democratico, dei trattati internazionali e dei più fondamentali valori europei","il ritor- no alla guerra in Europa non può essere tollerato".Così il premier Draghi alla Camera sull'invasione russa in Ucraina. Draghi ha aggiunto che "è possibile im- maginare un ingente afflusso di profu- ghi verso i Paesi europei limitrofi" e ha ringraziato l'ambasciatore Zazo il ministro Di Maio e tutti i diplomatici. - (PRIMAPRESS)