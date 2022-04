Ucraina: l’esortazione di Joe Biden agli alleati occidentali per sostenere la difesa armata di Kiev

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Il presidente USA, Joe Biden ha terminato la sua video-call per discutere dell'Ucraina con gli alleati e partner dell'America. il via alla sua giornata di colloquio ha preso l'avvio nella Situation Room della Casa Bianca. Tutto questo avviene quando le truppe russe hanno sequestrato la città di Creminna nell'Ucraina orientale, mentre inizia la battaglia per la regione del Donbas. Oltre ai leader europei (anche il premier Mario Draghi dalla sua convalescenza per il Covid) hanno partecipato la Polonia e la Romania. Biden ha chiesto a tutti i partner di sostenere l'Ucraina con fornitura di armi. Secondo Biden se verrà aiutata la resistenza Ucraina, la Russia sarebbe costretta a ripensare ai negoziati. Da Palazzo Chigi è arrivato il consenso per altre sanzioni a Mosca. Il cancelliere tedesco Scholz ha insistito sulle procedure per accusare di crimini di guerra Putin. - (PRIMAPRESS)