Ucraina: l’annessione della conquistata Kherson nella Federazione Russia

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - 'Kherson diventerà una regione della Russia", ad affermarlo è l'autoproclamato governatore della regione. Volodymyr Saldo è il capo nominato dalla Russia per la conquistata regione di Kherson che "presto entrerà a far parte" della Federazione Russa.

"Guardiamo alla Federazione Russa come al nostro paese perché è sotto il controllo delle forze armate [russe] e in seguito sarà trasformata in un suddito federale", Volodymyr Saldo, che è stato insediato dalle forze russe come "governatore della regione ”, lo ha detto su Telegram.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato all'inizio di questo mese che l'annessione o meno della Russia alla regione dipende dalla "volontà" della popolazione locale. Volontà, tuttavia, che lascia poche scelte visto lo stato di indigenza in cui versano gli abitanti della regione dopo i bombardamenti. - (PRIMAPRESS)