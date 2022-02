Ucraina, Kuleba (Esteri): “Kiev sotto i missili. Ma abbiamo inflitto 800 perdite ai russi”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Ancora colpi di mortaio nella notte e nelle prime ore del giorno di venerdì 25 febbraio hanno tenuto in allarme la popolazione di Kiev. In un tweet di questa mattina alle 5, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha denunciato gli "orribili attacchi missilistici russi su Kiev".

"L'ultima volta che la nostra capitale ha sperimentato qualcosa di simile è stato nel 1941, quando è stata attaccata dalla Germania nazista", ha scritto. "L'Ucraina ha sconfitto quel male e sconfiggerà questo".

Il ministero della Difesa ucraino afferma che le sue forze armate hanno inflitto circa 800 vittime alle forze russe dall'inizio dell'invasione nelle prime ore di giovedì.Ma in realtà, come riferisce la Cnn non è chiaro a che cosa sia riferito questo numero. Sempre dal ministero si afferma che più di 30 carri armati russi sono stati distrutti, oltre a sette aerei russi e sei elicotteri. Ma le notizie di queste ore rischiano di diventare propaganda dall'una e dall'altra parte del fronte prima della possibilità di accertarle.

L'Unione Europea questa mattina di venerdì comunicherà le nuove sanzioni contro la Russia che prenderebbero di mira i settori finanziario, energetico e dei trasporti del paese, la politica dei visti e includerebbero controlli sulle esportazioni e divieti di finanziamento delle esportazioni.

Le sanzioni avranno "il massimo impatto sull'economia e sull'élite politica russa", avevano affermato ieri sera la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in una conferenza stampa congiunta con il presidente francese Emmanuel Macron. "Riterremo responsabile il Cremlino", ha detto.

Ha affermato che le sanzioni finanziarie hanno tagliato i mercati dei capitali più importanti della Russia e che ora mirano al 70% del mercato bancario russo e alle principali società statali. Le sanzioni aumenteranno i costi finanziari della Russia, aumenteranno l'inflazione e "eroderanno gradualmente la base industriale russa", ha affermato. - (PRIMAPRESS)