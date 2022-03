Ucraina: Kiev si prepara all’attacco russo. Otto missili esplosi a Yavoriv al confine polacco

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Le forze russe hanno sparato domenica 13 marzo, otto missili contro una struttura militare ucraina vicino al confine polacco, hanno detto i funzionari, in quello che sembrava essere l'attacco più occidentale della guerra, e le sirene dei raid aerei hanno nuovamente svegliato i residenti nella capitale Kiev. "Gli occupanti hanno lanciato un attacco aereo contro il Centro internazionale per il mantenimento della pace e la sicurezza" a Yavoriv, ​​ha affermato l'amministrazione militare regionale di Leopoli in una nota. "Secondo i dati preliminari, hanno sparato otto missili". L'amministrazione non ha detto se la struttura di addestramento è stata colpita né ha fornito ulteriori dettagli. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha avvertito le forze russe che dovranno affrontare una lotta all'ultimo sangue se cercheranno di occupare la capitale Kiev. - (PRIMAPRESS)