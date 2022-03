Ucraina, intervento di Zelensky oggi al Bundestag. "Fine della guerra è priorità"

(PRIMAPRESS) - KIEV - "I negoziati tra l'Ucraina e la Russia sono ancora in corso e sono abbastanza difficili". Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista questa mattina alla Nbc. "Qualsiasi guerra potrebbe essere finita al tavolo delle trattative". In un video pubblicato sui social afferma che "le priorità nei negoziati sono la fine della guerra, garanzie di sicurezza, ripristino dell'integrità territoriale". Aggiunge che oggi si rivolgerà al Parlamento tedesco. "Continuerò a spingere per un sostegno maggiore all'Ucraina". La road map degli interventi del presidente ucraino nei parlamenti dell'Occidente, infatti, prosegue parallelamente ai negoziati che in pratica si stanno tenendop ogni giorno tentando di raggiungere punti di convergenza. Ieri era intervenuto in videoconferenza al Congresso Usa e prima ancora a quello canadese ottenendo il sostegno ma nei limiti della non interferenza nella richiesta di no-fly zone sull'Ucraina che avrebbe il senso di una dichiarazione di guerra da parte dell'Occidente alla Russia. - (PRIMAPRESS)