Ucraina: il vantaggio del freddo negli attacchi russi. Nella notte 70 missili su Zaporizhzhia

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - L'intensificarsi del freddo nelle regioni dell'Ucraina costituisce un vantaggio strategico negli attacchi dei russi che approfittano per colpire a sorpresa infrastrutture. Nella notte sulla regione di Zaporizhzhia in Ucraina del Sud c'è stata una pioggia di news. Lo comunica su Telegram il responsabile militare ucraino Starukh. Nel bollettino dello Stato maggiore di Kiev, gli attacchi sono stati in tutto 17 e 70 i missili. Colpite anche Vinnitsa, Kiev, Mykolaiv, Odessa. "Il momento scelto per questo attacco è legato alla volontà russa di infliggere quanti più danni possibile", in un momento di picco del gelo, commenta il fornitore energetico nazionale Ukrenergo. - (PRIMAPRESS)