Ucraina: il Twitter “privato” di Biden che riaccende le polemiche: “Putin è un dittatore”

(PRIMAPRESS) - USA - Dopo le polemiche sulla frase del presidente Usa, Joe Biden, che dava del "macellaio" a Putin, l'improvvido presidente degli Stat Uniti, torna ad agitare le acque con un post sul suo account personale di Twitter: "Putin è un dittatore" e toglie poco che non si tratti di quelli ufficiale della Casa Bianca. "Ricostruire un impero non cancellerà mai l'amore di un popolo per la libertà. La brutalità non distruggerà mai la volontà di essere liberi. L'Ucraina non sarà mai una vittoria per la Russia", ha postato Biden. Il tweet arriva poche ore dopo la conferenza stampa nella quale il presidente ha chiarito che i suoi commenti sul leader del Cremlino sono "personali" ma in questo momento risultano ancora come olio sul fuoco. È ancora una volta Biden costringerà bu9na parte dell'Occidente a prendere le distanze dalla separazione di funzione pubblica e privata. In questo momento c'è un solo obiettivo: raggiungere la pace. e quest3 dichiarazioni non aiutano. - (PRIMAPRESS)