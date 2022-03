Ucraina: il pericolo delle centrali nucleari colpite. Oggi il flashmob delle radio europee

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - "Give peace a change", con la canzone inno alla pace di John Lennon le radio di tutta Europa hanno risvegliato gli ascoltatori con questo flashmob dell'etere e digitale a sostegno della resistenza ucraina contro l'attacco russo.

intanto questa mattina i leader mondiali hanno accusato la Russia di mettere in pericolo la sicurezza di un intero continente dopo che le sue forze hanno attaccato una centrale nucleare e provocato un incendio scoppiato nella centrale nucleare di Zaporizhzhia. Si tratta della più grande d'Europa e il suo danneggiamento potrebbe creare una seconda Chernobyl.

I servizi di emergenza ucraini sono riusciti a estinguere l'incendio, scoppiato in un edificio fuori dal perimetro dell'impianto, ma le autorità affermano che le truppe russe hanno sequestrato l'impianto.

Il primo ministro britannico Boris Jonson ha affermato che l'attacco "sconsiderato" della Russia potrebbe "minacciare direttamente la sicurezza di tutta l'Europa".

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esortato Mosca a interrompere le sue attività militari intorno al sito, mentre il primo ministro canadese Justin Trudeau ha affermato che gli "orribili attacchi" dalla Russia "devono cessare immediatamente". Ma intanto è proprio la presa di questi siti a preoccupare l'Occidente per gli effetti devastanti che potrebbero produrre.

Il presidente ucraino Zelensky ha accustato la Russia di ricorrere al "terroritmo nucleare", dopo il bombardamento nell'area della centrale di Zaporizhzhia, e ha chiesto "un'azione europea immediata" per "impedire che l'Europa muoia per un disastro nucleare". "Nessun altro Paese ha mai attaccato centrali nucleari. Questa è la prima volta nella nostra storia, la prima volta nella storia dell'umanità. Questo stato terrorista sta ora ricorrendo al terrore nucleare", ha detto in un video diffuso dalla presidenza ucraina. - (PRIMAPRESS)