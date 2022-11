Ucraina: il grande esodo da Kherson. In centinaia con i treni organizzati dal governo di Kiev

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - E' iniziata l'evacuazione da Kherson. Oggi,su Fb il Ministero della Reintegrazione ucraino, ha informato che un treno è partito da Kherson diretto a Khmelnytskyi con i primi 100 cittadini che hanno approfittato dell'evacuazione gratuita offerta dal Governo.Tra loro 26 bambini e 7 ammalati. All'arrivo a Khmelnytsky,tutti gli evacuati riceveranno aiuto per il rilascio di una carta d'identità e un sostegno finanziario statale.Da Kherson è possibile evacuare verso Odessa,Nikolaev e Kryvyi Rih. Sono stati previsti collocamenti in rifugi attrezzati. Intanto sono 6 mln di famiglie in blackout "Più di sei milioni" di famiglie in Ucraina sono state colpite da interruzioni di corrente oggi, due giorni dopo i massicci attacchi russi contro il Paese. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale. "Stanotte i blackout continuano nella maggior parte delle regioni e a Kiev. Più di sei milioni di famiglie in totale", ha detto il leader ucraino. - (PRIMAPRESS)