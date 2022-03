Ucraina: il cambio di strategia delle forze russe. Spostate le attenzioni nel Donbas

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - I programmi e le strategie delle forze russe in Ucraina sembrano aver spostato la loro attenzione da un'offensiva di terra mirata a Kiev a dare invece la priorità a quella che Mosca chiama la liberazione della regione contesa del Donbas, suggerendo una nuova fase della guerra.

Sembra troppo presto per sapere se questo significa che il presidente Vladimir Putin ha ridimensionato le sue ambizioni in Ucraina, ma le mosse militari russe di questa settimana indicano un riconoscimento della sorprendentemente robusta resistenza ucraina. I separatisti sostenuti dalla Russia controllano parte della regione del Donbas nell'Ucraina orientale dal 2014.

I negoziatori russi avevano parlato di ritardi da parte dell'Ucraina nel dare risposte ma il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha nuovamente fatto appello alla Russia per negoziare la fine della guerra, ma ha affermato che l'Ucraina non accetterà di rinunciare a nessuno dei suoi territori per il bene della pace.

Le forze di Putin sono sotto pressione in molte parti del paese e gli Stati Uniti e altri paesi stanno accelerando il trasferimento di armi e rifornimenti all'Ucraina. Negli ultimi giorni, i funzionari statunitensi hanno affermato di vedere le prove che i difensori ucraini stanno passando all'offensiva in modo limitato in alcune aree. - (PRIMAPRESS)